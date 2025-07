Un 38enne senegalese è stato arrestato a Catania per aver trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per la lavorazione della marijuana e modificarla e potenziarla con agenti chimici.. Sequestrati 8,8 kg di droga e 178mila euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. L’operazione è avvenuta nel quartiere San Berillo.