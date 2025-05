In Vietnam, con una grande parata militare, si sono celebrati i 50 anni dalla fine della guerra con gli Stati Uniti. Per assistere all’evento, migliaia di persone, molte delle quali con i volti dipinti con la bandiera vietnamita, hanno trascorso la notte per le strade di Ho Chi Minh City, un tempo nota come Saigon.

La celebrazione in Vietnam

Il 30 aprile del 1975, con la caduta di Saigon nelle mani delle forze del Nord, è terminata la guerra del Vietnam. Sono trascorsi 50 anni dalla fine di uno dei conflitti che più ha influenzato l’opinione pubblica nel contesto della Guerra Fredda, causando un numero enorme di vittime sia militari che civili. Per celebrare la fine della guerra, per le strade vietnamite sono andati in scena diversi carri commemorativi. Uno di questi trasportava l’uccello Lac, l’emblema del Vietnam, un altro un ritratto di Ho Chi Minh e uno rappresentava invece i 50 anni di riunificazione tra il Vietnam del Nord e quello del Sud.

Il corteo, impreziosito anche da un suggestivo spettacolo aereo, è stato aperto da una composizione di bandiere a forma di loto, con in evidenza una grande foto del leader rivoluzionario Ho Chi Minh. Alla sfilata, composta da circa 13mila persone, hanno partecipato veterani, soldati e semplici cittadini, marciando lungo il grande corso Le Duan di Ho Chi Ming City, che conduce al Palazzo dell’Indipendenza. Inoltre, alla celebrazione hanno partecipato, per la prima volta, oltre 300 soldati provenienti dalla Cina, dal Laos e dalla Cambogia.