Incendio in Francia, evacuata Cap-Ferret: oltre 400 persone salvate via mare dalle fiamme
Un vasto incendio boschivo ha costretto all’evacuazione della penisola turistica di Cap-Ferret, nella Francia occidentale. Oltre 400 persone sono state trasferite via mare grazie a numerose imbarcazioni messe a disposizione dopo l’ordine delle autorità locali.
Le fiamme, divampate nella zona a nord della baia di Arcachon, hanno già distrutto circa 8.700 ettari di foresta, minacciando uno dei luoghi più conosciuti della costa atlantica francese, a pochi chilometri da Bordeaux.