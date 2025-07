Sono almeno le 60 persone morte in un vasto incendio che ha devastato un centro commerciale nella città di Kut, nell’Iraq orientale. Molte altre, invece, risultano ancora disperse. Un funzionario del dipartimento sanitario della provincia di Wasit ha stimato il bilancio delle vittime, attualmente 60, aggiungendo che la ricerca dei dispersi continua. Il rogo, come confermato dal governatore della provincia di Wasit, Mohammed al-Miyahi, è scoppiato nella tarda serata di ieri. Le cause, invece, sono ancora tutte da chiarire.

Il video dell’incendio

Un corrispondente dell’AFP ha inoltre riferito che il centro commerciale era stato aperto solo cinque giorni prima. Secondo le prime informazioni, l’incendio è scoppiato al primo piano. Il governatore ha dichiarato tre giorni di lutto nella provincia, affermando anche che le autorità locali intraprenderanno azioni legali contro il proprietario dell’edificio e del centro commerciale.

Per tutta la notte, le ambulanze hanno trasportato i feriti e le vittime in ospedale, riempiendo i letti di quello di Kut a circa 160 km a sud-est di Baghdad. Prosegue senza sosta anche la ricerca dei dispersi.