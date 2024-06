Indonesia: trova la moglie scomparsa all’interno di un pitone lungo 5 metri VIDEO

Una donna scomparsa dallo scorso giovedì è stata ritrovata ancora vestita nel ventre di un pitone. E’ accaduto in Indonesia nel villaggio di Kalempang: Farida, 45 anni e madre di 4 figli, è stata ritrovata senza vita nel ventre di questo rettile che ingoia le sue vittime intere per poi digerirle lentamente. Il marito di Farida aveva lanciato l’allarme ed erano iniziate le ricerche nelle zone vicine al villaggio che si trova nella provincia del Sud Sulawesi. Ad un certo punto è stato notato un pitone reticolato di 5 metri che mostrava un gonfiore sospetto. Come ha raccontato il capo villaggio Suardi Rosi, il marito di Farida e gli abitanti del villaggio “hanno deciso di aprirgli lo stomaco ed è apparsa la testa di Farida”.

Casi del genere sono rari ma sono aumentati negli ultimi tempi a causa della vicinanza tra gli uomini e questi animali. In Indonesia, l’anno scorso un pitone di 8 metri ha mangiato un contadino. Nel 2018 era toccato a una 54enne essere ritrovata all’interno di un pitone di sette metri. L’anno prima, un contadino era stato mangiato da un pitone di quattro metri in una piantagione di olio di palma.