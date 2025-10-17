A Kayseri, in Turchia, una passeggera con gli auricolari non si è accorta dell’arrivo del tram. Distratta, ha attraversato i binari completamente ignara del pericolo. Pochi instanti prima dell’impatto con il tram, una guardia di sicurezza è intervenuta con enorme tempismo e velocità salvandola all’ultimo. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e il video ha fatto rapidamente il giro del web.

Il video del salvataggio

Nelle immagini si vede chiaramente la donna in procinto di attraversare i binari, nell’esatto momento in cui alla sua sinistra stava sopraggiungendo il tram che l’avrebbe quasi sicuramente travolta. Dietro di lei, però, è intervenuto un uomo che è riuscito ad afferrarle il braccio all’ultimo secondo, trascinandola fuori dalla traiettoria del mezzo. “Questo episodio rappresenta un importante promemoria. Ringraziamo la nostra guardia per la prontezza e il senso di responsabilità dimostrati. Tuttavia, è fondamentale che tutti i passeggeri siano più attenti e consapevoli sui sistemi ferroviari”, ha commentato l’azienda, Kayseri Transportation, in un comunicato ufficiale.