Su TikTok è diventato virale un video che mostra una giovane leonessa che aggredisce un bambino di 11 anni e un uomo in Thailandia. Le immagini girate dalle telecamera di videosorveglianza mostrano il momento in cui la leonessa, tenuta in casa come animale domestico, fugge da una proprietà privata e poi si lancia verso il bambino inseguendolo per strada. Secondo quanto riferito dai media locali, l’animale avrebbe morso il bambino all’anca, mentre un uomo, accorso in suo aiuto, è rimasto a sua volta ferito. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. La leonessa di circa un anno, invece, è stata sequestrata dalle autorità.

Animale detenuto illegalmente

Secondo i media locali, la leonessa viveva nell’abitazione di un influencer, Parinya Parkpoom, che la teneva come “animale da compagnia”. Ora l’uomo rischia un procedimento ai sensi della legge thailandese sulla conservazione e la tutela della fauna selvatica. In Thailandia, infatti, è possibile avere un leone in casa solo se registrato e microchippato. La leonessa protagonista della vicenda, però, era detenuta illegalmente. L’influencer è conosciuto per i suoi video su come gestire e accudire leoni in casa e spesso si esibisce con loro in alcuni video su TikTok.

La notizia ha scatenato la rabbia e l’indignazione di molti, soprattutto riguardo alla questione della detenzione di animali selvatici “trasformati” in animali da compagnia. A intervenire è stata anche l’associazione World Animal Protection Thailand, che ha denunciato l’accaduto chiedendo una riforma urgente per vietare il possesso di questi animali. “Non è un incidente, ma una tragedia prevista, conseguenza dell’aver permesso che animali selvatici venissero allevati nelle case o nelle proprietà private. Allevare animali selvatici non è amore, è privarli della loro libertà e violare il loro benessere”.