Insegue il ladro che le aveva rubato la borsetta, poi lo investe col suv e lo uccide VIDEO

Prima di tutto un avvertimento: la visione del filmato è sconsigliata ad un pubblico sensibile.

Rapinata della sua borsa e minacciata con un coltello lei ha preso la macchina, ha cercato il suo rapitore e poi lo ha investito e ucciso travolgendolo più volte con la sua Mercedes. Si chiamava Said Malkoun, 47 anni, algerino, era un senza fissa dimora, irregolarmente in Italia. A Viareggio viveva di furti ed espedienti. La rapina gli è costata la vita in questo modo, secondo quanto ha ricostruito la polizia e secondo quanto si vede dalle immagini girate da una telecamera di sicurezza.

Investito per tre volte

La donna è una commerciante italiana di 65 anni, con attività sulla Passeggiata a mare. Quando lo ha individuato su un marciapiede della Darsena, in via Coppino, a una certa distanza dal lungomare dove era stata rapinata della borsa, lo avrebbe investito di proposito. Nell’impatto l’uomo è finito schiacciato contro la vetrina di un negozio di sistemi e apparati elettronici navali e quando era a terra – così una ricostruzione – la macchina gli sarebbe passata più volte, almeno tre, sul corpo.

Quindi, come emerge dagli accertamenti, la conducente è scesa dall’auto, si sarebbe ripresa la borsa, che il 47enne aveva ancora come bottino, ed è fuggita. Il 47enne è stato soccorso in arresto cardiaco dal 118, è stato rianimato, ma poi è deceduto in ospedale per le conseguenze dei traumi e delle emorragie riportate