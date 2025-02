Momenti di panico per un pescatore in kayak, pedinato da uno squalo bianco in Nuova Zelanda. Le immagini inquietanti dell’inseguimento, riprese dal pescatore che stava documentando la sua battuta di pesca, hanno fatto il giro del web.

Inseguito da uno squalo bianco

Matthew John Patrick Wells, munito di telecamere, era uscito con il suo kayak per una normale battuta di pesca. La sua giornata, però, si era presto rivelata tutt’altro che banale. Al largo della costa di Northland, in Nuova Zelanda, Wells è entrato in contatto con uno squalo bianco, che ha iniziato a seguirlo. Nel video, registrato dallo stesso Wells, si nota prima un’onda dietro il suo kayak, poi la grande pinna dorsale e la pinna caudale che spuntano dall’acqua, il tutto accompagnato dalle esclamazioni di sorpresa e terrore del pescatore.

La fuga e il sollievo finale

Wells, come si vede nel video, ha iniziato immediatamente a pagaiare nella direzione opposta, cercando di seminare lo squalo. Nel mentre, evidentemente spaventato, si è lanciato in una preghiera rivolta a Tangaroa, il dio del mare nella cultura Maori. L’inseguimento è durato circa otto minuti e infine il pescatore è riuscito mettersi in salvo. Wells ha poi affermato che il grande squalo bianco fosse più grande del suo kayak, stimando che fosse lungo almeno 4,5 metri.

Una volta raggiunta la spiaggia più vicina, Wells ha dichiarato di aver impiegato almeno un’ora per riprendersi dallo spavento. “Alla fine, ne sono uscito illeso, ma è un’esperienza che non dimenticherò mai. Era una creatura meravigliosamente terrificante, un predatore al vertice della catena alimentare che merita il nostro massimo rispetto… Sono grato di non essere finito nel suo menù”, ha rivelato Wells in un’intervista rilasciata a Storyful.