Internazionali d’Italia, Djokovic colpito in testa da una borraccia caduta dagli spalti VIDEO

Brutto incidente per Novak Djokovic alla fine della partita degli Internazionali d’Italia di tennis in cui ha battuto 6-3, 6-1 il francese Moutet. Il serbo, mentre stava firmando gli autografi ad alcuni tifosi, è stato infatti colpito, in maniera involontaria da quel che si è capito, dalla borraccia fuoriuscita dallo zaino di una persona che si era sporta dall’alto per chiedere un autografo del campione. Sono seguiti degli attimi di tensione. Djokovic, infatti, colpito alla testa, si è accasciato a terra e ha anche perso del sangue. Ma come sta ora? Trasportato al centro medico per le cure, il tennista ha accusato una leggera nausea, ma la situazione è sotto controllo.