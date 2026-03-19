Migliaia di persone si sono radunate a Teheran per rendere omaggio alle vittime della fregata IRIS Dena, affondata al largo dello Sri Lanka nel corso del conflitto con Stati Uniti e Israele. Nel corso della manifestazione organizzata dal regime della Repubblica Islamica, mentre la folla sventolava bandiere e partecipava alla cerimonia funebre, sono stati bruciati i fantocci del presidente Usa Donald Trump e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.