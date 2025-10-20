A Teheran stanno facendo il giro dei social le immagini della sontuosa cerimonia di nozze della figlia di Ali Shamkhani, membro del Consiglio di sicurezza iraniano e tra i più stretti consiglierei di Ali Khamenei. Il matrimonio in questione, che ha suscitato moltissimi commenti e una certa dose di indignazione per il lusso ostentato e soprattutto per l’abbigliamento della sposa, risale in realtà a 18 mesi fa, ovvero ad aprile 2024. Eppure, il video della cerimonia non era mai stato reso pubblico.

Il matrimonio della discordia

Nel video si vede la sposa indossare un abito bianco con una profonda scollatura, i capelli sciolti e senza il tradizionale hijab. Come lei, molte delle donne invitate alle nozze non lo indossano. Oltre al padre della sposa e al futuro marito, nel video sembra non ci siano altri uomini, lasciando supporre, come notato da diversi utenti sul web, che si tratti della parte della cerimonia festeggiata soltanto con le invitate donne. In molti hanno quindi sottolineato che non ci sarebbe nulla di male né di troppo strano nell’assenza del velo sul capo della sposa e della madre. Altri, inoltre, hanno fatto notare come questo matrimonio non sembri particolarmente lussuoso rispetto a quanto è d’uso fare in Iran in occasioni simili.

Il video della cerimonia, però, ha fatto comunque infuriare una buona parte della popolazione iraniana: “Mentre il regime iraniano annuncia il dispiegamento di altri 80mila poliziotti della moralità per dare la caccia, picchiare e perfino uccidere le donne per un singolo ciuffo di capelli, la figlia di Ali Shamkhani ha celebrato il suo matrimonio coi capelli scoperti, scollatura e braccia nude. Un simbolo della flagrante ipocrisia del regime e del suo disprezzo per il suo stesso popolo”, ha commentato qualcuno su X.