Quarto giorno di funerali per l’ex Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid israelo-americano. Dopo l’omaggio alla Grande Moschea e la cerimonia funebre con milioni di persone per le strade di Teheran, la salma del leader supremo è arrivata lunedì nella città santa di Qom. La tv di Stato iraniana ha trasmesso le immagini, girate da un elicottero, che mostrano centinaia di migliaia di persone che si muovono verso la moschea di Jamkaran, appena a sud di Qom, seguendo il pullman con il feretro.