Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha personalmente accolto Donald Trump all’aeroporto di Ankara dove il presidente Usa è arrivato per partecipare al vertice della Nato a cui parteciperà anche, fra gli altri, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Dopo l’arrivo di Trump, Usa e Turchia hanno tenuto un bilaterale in cui il tycoon è tornato ad attaccare gli alleati ed anche Giorgia Meloni, accusando la premier italiana di essere “una brava persona ma non c’è stata per noi” sull’Iran.

“Nato ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gb non ci hanno aiutato”

Trump ha detto che con il presidente turco “siamo amici. Abbiamo una relazione speciale. Ho un grande rispetto per lui”. Per Trump, Ankara “è più leale di altri paesi, è qualcosa che consideriamo di sicuro”. E via con il nuovo attacco agli alleati: “Abbiamo investito nella Nato, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia, anche la Gran Bretagna, hanno rifiutato” di aiutarci sull’Iran. “Stavo mettendo alla prova gli alleati” con l’Iran, ha detto ancora Trump che poi non si è sbilanciato su un ulteriore ritiro di truppe dall’Europa (“vedremo” si è limitato a dire), ribadendo tuttavia che se il vertice della Nato non “si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato”. Trump è tornato anche sulla Groenlandia dicendo che dovrebbe essere controllata dagli Usa ed ha detto di pensare che “Putin e Zelensky vogliano un accordo, speriamo presto”.

Trump: “Meloni mi piace ma non c’è stata per noi”

Durante il bilaterale c’è stato l’ennesimo affondo contro la premier italiana in una sorta di diatriba che non sembra finire più: Giorgia Meloni, ha detto il tycoon, “mi piace, è una brava persona ma non c’è stata per noi” sull’Iran.