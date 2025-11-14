Israele, applausi in tribunale ai soldati accusati di aver abusato di un detenuto palestinese
In un video apparso online, girato in un tribunale di Gerusalemme, si vede l’arrivo di alcuni soldati israeliani, accolti con abbracci, cori e applausi. I soldati sono accusati di aver abusato di un detenuto palestinese all’interno del campo di Sde Teiman nel luglio 2024.
Cori e applausi per i soldati accusati di stupro
L’Alta Corte israeliana è ora chiamata a trovare un compromesso su chi dovrà indagare sulla fuga di notizie in merito alla diffusione del video degli abusi: sotto accusa l’ex procuratore generale militare Yifat Tomer-Yerushalmi, che ha ammesso di aver resto pubbliche le immagini.