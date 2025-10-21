Allo stadio Bloomsfield di Tel Aviv, nella serata di domenica 19 ottobre, era in programma il derby tra Hapoel e Maccabi. La partita, però, è stata prima posticipata per incidenti tra le tifoserie e poi rinviata a data da destinarsi. Allo stadio, infatti, si sono vissuti lunghi momenti di tensione fuori e dentro il campo. L’annuncio del rinvio del match è stato dato dal capo della polizia attraverso l’altoparlante dello stadio, dopo un lungo dialogo al centro del campo tra i dirigenti delle due squadre. Sugli spalti, intanto, succedeva di tutto.

Violenti disordini e arresti

Numerosi sono stati i fumogeni lanciati in campo dagli ultras. Durante le violenze e i disordini all’interno dello stadio, 13 civili sono rimasti feriti. Alcuni di loro sono stati evacuati per le cure mediche. Feriti anche tre agenti di polizia. In un video condiviso dalla polizia vengono mostrati proiettili e razzi lanciati sul campo, oltre ai disordini fuori dallo stadio e ai numerosi arresti. La situazione è tornata alla calma solo diverse ore dopo.