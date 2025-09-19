Un drone si è schiantato nei pressi di un hotel nella città turistica di Eilat, nel sud di Israele, provocando un’esplosione, un incendio e danni lievi alla struttura. Le immagini di sorveglianza diffuse dall’esercito israeliano mostrano le fiamme che divampano subito dopo l’impatto del drone. La polizia ha dichiarato che il luogo dell’incidente è stato transennato, mentre gli esperti di esplosivi esaminano i rottami. Non sono stati segnalati feriti o vittime.

“Eilat sarà un bersaglio costante”

Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno dichiarato che un “velivolo senza pilota lanciato da est è caduto nella zona di Eilat” e che le squadre di soccorso e recupero sono intervenute tempestivamente.

I media israeliani, tra cui il Times of Israel, hanno parlato invece di una partenza del drone dallo Yemen. È poi arrivata la rivendicazione dai ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, che hanno dichiarato che “Eilat resterà un bersaglio costante”.