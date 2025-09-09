Grazie a una vittoria piena di brividi per 5-4 su Israele sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, l’Italia di Gattuso può restare ancora aggrappata al sogno Mondiale. Dopo il convincente 5-0 contro l’Estonia, la seconda partita del nuovo Ct porta di buono solo i tre punti, registrando una fase difensiva piuttosto inquietante. L’Italia è andata sotto due volte, regalando inoltre due autogol agli avversari: davanti 4-2, è stata raggiunta allo scadere, per poi trovare la vittoria con Tonali al 91′. Questa vittoria pazza ha permesso agli azzurri di sterzare nel cammino verso i prossimi Mondiali, anche se la strada resta in salita. Di seguito i gol e gli highlights della partita.

Israele-Italia: gol e highlights

La Norvegia resta in testa al girone di qualificazione con 12 punti dopo 4 partite. L’Italia è al secondo posto con 9 punti, affiancata proprio da Israele (che però ha una gara in più). Ricordiamo che soltanto la prima del girone accede al Mondiale, le seconde passano per i playoff: da evitare assolutamente, visti come sono andati gli ultimi due contro Svezia (novembre 2017) e Macedonia del Nord (marzo 2022).

Per Gattuso arrivano buone notizie dall’attacco, con Kean autore di una doppietta Retegui protagonista nelle vesti di assist-man, mentre la nota dolente è la difesa. Donnarumma ha incassato quattro gol, con due autoreti di Locatelli e Bastoni, e rischiato di prenderne anche di più contro un avversario di certo non irresistibile. Alla fine, a salvare gli azzurri in extremis ci pensa Tonali, che in pieno recupero con un tiro a giro pesca il jolly che consente all’Italia di agganciare Israele al secondo posto e di insidiare la capolista Norvegia, con tanta, forse troppa fatica.