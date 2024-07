Jaan Roose attraversa su un cavo lo Stretto di Messina, ma niente Guinness dei Primati VIDEO

L’atleta Red Bull Jaan Roose ha compiuto una impresa eccezionale attraverso lo Stretto di Messina, partendo dal pilone di Santa Trada a Villa San Giovanni per arrivare al Pilone di Messina su un cavo di soli 1,9 centimetri di larghezza e a 250 metri di altezza. Questo exploit, noto come Messina Crossing, ha visto Roose superare una distanza di 3.600 metri, battendo il record del mondo precedente di 800 metri. Nonostante il successo nell’impresa, Roose non potrà entrare nel Guinness dei Primati perché è caduto poco prima di raggiungere il Pilone di Messina, mancando di completare il percorso in un’unica tratta come richiesto dalle regole. Tuttavia, dopo la caduta, ha ripreso e concluso la traversata con successo. Al suo arrivo, è stato accolto con una granita e si è detto “molto felice per l’impresa”.