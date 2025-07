Durante la serata di gala, i due vincitori di Wimbledon sono chiamati al ballo dei campioni all’All England Club. Jannik Sinner, il vincitore del singolare maschile, si è messo a ballare con la polacca Iga Swiatek vincitrice del singolare femminile.

Jannik, il primo italiano nella storia a vincere il prestigioso torneo inglese, non si è sottratto a questo piccolo show, ha ballato sulle note del brano “Feel It Still” ed è apparso un po’ impacciato mostrando che probabilmente il ballo non è il suo forte. Dopo il gala di Wimbledon, Sinner ha lasciato Londra con un volo privato ed è partito per le vacanze decisamente meritate.