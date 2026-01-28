Jimmy Kimmel si rivolge alla famiglia di Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni ucciso dall’Ice a Minneapolis, e non trattiene le lacrime: “Siete brave persone, non siete sole”. Accade durante il consueto monologo del “Jimmy Kimmel Live” in onda sulla Abc.

Il comico e conduttore si rivolge alla famiglia della vittima e punta il dito contro l’amministrazione Trump: “Se questi sono i leader vanno cambiati”. Poi aggiunge: “Stiamo assistendo a un’atrocità dopo l’altra, commesse da questa banda di scagnozzi mal addestrati, guidati in modo vergognoso, mascherati e violenti. Compiono atti ignobili, crudeli e persino criminali. È disgustoso e frustrante guardare quello che sta accadendo”.

Secondo Kimmel “i nostri concittadini americani giustiziati dall’Ice” dovrebbe essere un avvertimento per chi ha votato Trump. “È questa la legge e l’ordine per cui avete votato? Dove sono le voci ragionevoli della destra? Abbiamo bisogno che alcune persone perbene, a destra, mostrino un pò di coraggio e di buon senso”.

Kimmel ha dei parenti che vivono a Minneapolis. Durante il monologo spiega che “hanno paura di portare i figli a scuola. Hanno paura di andare al lavoro. Posso solo immaginare come si sentano le persone che non sono bianche”.