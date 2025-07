L’italiana Kelly Doualla ha vestito a 15 anni per la prima volta i colori della nazionale ed ha firmato il primato europeo Under 18 dei 100 metri a Skopje nella Macedonia del Nord, al Festival Olimpico della Gioventù Europea.

La giovanissima ha vinto l’oro con il tempo di 11”21 ed ha segnato il nuovo record continentale. Doualla ha segnato il nuovo record correndo con il vento nulla ed ha guadagnato tre centesimi rispetto al tempo precedente di 11”24 secondi detenuto dalla britannica Jodie Williams.

Kelly Doualla, lo scorso martedì aveva ottenuto il primato personale in 11”29 correndo a Brescia. In quell’occasione aveva ritoccato a suo favore il primato italiano Under 20: solo sei giorno dopo (la gara con il nuovo record europeo si è svolta lunedì 22 luglio ndr), quel tempo è stato migliorato di ben otto centesimi.