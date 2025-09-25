Certe storie non finiscono mai. Questa estate, infatti, si è parlato molto dello scandalo della Kiss cam al concerto dei Codplay e ora, a distanza di mesi, il Times ha rivelato un ulteriore dettaglio che arricchisce la vicenda. Il 16 luglio, durante il tour Music of the Spheres, le telecamere hanno pizzicato Andy Byron (CEO di Astronomer) e Kristin Cabot (responsabile delle risorse umane della stessa azienda) mentre si abbracciavano affettuosamente. La Kiss cam ha rivelato il tradimento di Byron, sposato con un’altra donna. L’episodio è diventato virale in pochissimo tempo, ridimensionando per sempre la vita e la carriera dei due protagonisti: entrambi, infatti, sono stati sospesi dall’azienda, valutata circa 1,3 miliardi di dollari. Alla fine, sia Byron che Cabot hanno deciso di dimettersi.

La rivelazione del Times

Stando a quanto rivelato recentemente dal Times, anche il marito di Kristin, Andrew Cabot, era presente nello stesso stadio quella sera, e anche lui, proprio come la moglie, stava assistendo al concerto in compagnia di un’altra persona, una donna che presumibilmente era la sua amante. Questa rivelazione del giornale britannico, dunque, smentirebbe quanto riportato in precedenza dai media, ovvero che l’uomo, al momento del tradimento in diretta, si trovava in Giappone.

Questo dettaglio, inoltre, smentisce anche l’ipotesi della relazione clandestina di Kristin: “Erano già separati. La loro è stata una separazione amichevole. Kristin era con dei colleghi di lavoro, Andrew con una donna che ora è la sua fidanzata”, ha rivelato al Times una fonte vicina alla famiglia. Kristin, dunque, quando è apparsa sulla Kiss cam non si stava nascondendo: la sua relazione col marito, infatti, era già finita. La donna si è però ritratta per l’imbarazzo nel farsi vedere insieme al suo capo in atteggiamenti intimi. A quanto pare, la decisione di divorziare dal marito era stata presa prima del concerto. Kristin ha poi presentato ufficialmente la richiesta di divorzio il 13 agosto.