Durante un concerto alla Desert Diamond Arena di Glendale, in Arizona, la star del pop Billie Eilish è stata colpita al volto da una collana lanciata dal pubblico. I fan hanno condiviso un video dell’accaduto sui social.

Billie Eilish colpita al volto

Nel corso di un concerto in Arizona, Stati Uniti, Billie Eilish stava eseguendo il brano “What Was I Made For?“. La cantante aveva deciso di sedersi sul palco, un modo per stare più vicino al proprio pubblico lanciandosi in una esibizione che i fan hanno accolto con emozione. Nel video condiviso sui social, però, si vede un oggetto colpire la cantante in pieno volto. Si trattava di una collana, che sembra sia stata lanciata dal pubblico.

The Show Must Go On

Questo spiacevole accaduto, che pare stia diventando una vera e propria tendenza che coinvolge diversi cantanti, è stato gestito con professionalità da Billie Eilish. La cantante ha proseguito la sua performance, gettando poi la collana dal palco. In molti sui social l’hanno elogiata. Altri poi si sono concentrati sul gesto, condannando l’accaduto: ” Questo non è accettabile. È pericoloso”, scrive qualcuno. ”

Lo scorso anno la cantante, durante un’intervista, aveva parlato di questa sgradevole tendenza: “Sono letteralmente sei anni che vengo colpita sul palco da cose del genere. La gente lo trova eccitante ma può essere pericoloso. Lassù, sul palco, sei vulnerabile”.