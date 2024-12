“Da quando mi sono tatuato un teschio sul viso, non riesco più a trovare lavoro”. Un ragazzo cinese di 24 anni racconta che da quando si è tatuato un teschio, beh, la sua vita è peggiorata. Almeno economicamente.

La storia

Il 24enne spiega di aver lottato a lungo contro la depressione e di aver trovato una sorta di rifugio nei tatuaggi. Sei anni fa, poi, confessa, ha deciso di tatuarsi un teschio sul viso. Il disegno presenta dei buchi intorno agli occhi e al naso, denti intorno alla bocca e una sorta di cervello sulla testa rasata. All’epoca, dice, ne era felice. Tanto. Ma presto si è reso conto che il tatuaggio gli ha reso difficile condurre una vita normale. “Gli ultimi sei anni sono stati molto difficili per me e la mia famiglia”, ha detto il 24enne, rimasto anonimo, ai media cinesi. “Non sono riuscito a trovare un lavoro, sono stato spesso insultato ed è stato anche molto difficile usare Face ID sul mio telefono. È stato davvero imbarazzante”.

E così, alla fine, ha deciso che era giunto il momento di cancellare qualche tatuaggio. In ottobre, ha contattato uno studio di rimozione e ha iniziato a cancellare l’inchiostro dalle braccia. La procedura laser è stata dolorosa ma sopportabile, e di recente ha iniziato a rimuovere anche il tatuaggio dal suo viso. “Rimuovo tatuaggi da oltre 10 anni, ma questo caso è il più difficile”, ha detto il tecnico della rimozione laser. E ancora: “I tatuaggi normali possono essere rimossi approssimativamente in tre o quattro sedute, ma il suo tatuaggio sul viso è di colore scuro e copre una vasta area, in particolare l’area attorno all’angolo dell’occhio e la ghiandola lacrimale” . A causa della sensibilità della zona attorno agli occhi, il tecnico dovrà usare un laser a bassa intensità. Nonostante ciò, il dolore sarà comunque molto intenso. Dopo la prima seduta per rimuovere i tatuaggi dal viso, il 24enne ha detto che il dolore era così forte da causargli palpitazioni cardiache, quindi ora si sta prendendo una pausa per riprendersi. È fiducioso però che, dopo altre quattro o cinque sedute, potrà finalmente condurre una vita normale.