Nel primo pomeriggio di venerdì 22 maggio, Pinerolo ha vissuto una siturazione decisamente fuori dal normale. Una violenta grandinata si è abbattuta sulla cittadina torinese trasformando strade, marciapiedi e cortili in una distesa bianca e scricchiolante. I chicchi di ghiaccio, alcuni grandi quanto una pallina da ping-pong, hanno colto di sorpresa residenti e automobilisti, generando disagi alla circolazione e lasciando la città in uno stato quasi surreale.

Il fenomeno meteorologico ha avuto origine nella vicina Val Pellice, per poi spostarsi rapidamente verso il centro di Pinerolo, regalando a tutti un pomeriggio da film apocalittico. Fortunatamente, nonostante l’intensità dell’evento, non si sono registrati danni gravi o situazioni di pericolo reale. Ma le sorprese non erano finite.

Quando la grandine arriva… nel bagno

Se i marciapiedi ghiacciati e le strade allagate potevano sembrare già abbastanza, il vero colpo di scena è arrivato dai social. Un video, divenuto virale in poche ore, mostra un wc che, invece di limitarsi alle sue consuete funzioni, erutta chicchi di grandine come se fosse posseduto da un demone meteorologico. L’artefice della clip, il meteorologo Andrea Vuolo, ha documentato l’incredibile fuoriuscita da un bagno al terzo piano di un condominio.

La spiegazione? Niente fantasmi idraulici: la colpa è della progettazione degli scarichi negli edifici datati. In molti casi, infatti, le acque piovane e quelle reflue condividono la stessa colonna di scarico. L’accumulo improvviso e massiccio di grandine ha creato un tappo ghiacciato, e la pressione ha fatto il resto. Risultato: wc trasformati in geyser di ghiaccio.