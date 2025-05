Johan Helberg, norvegese di Byneset, ha vissuto l’esperienza che nessun fan della vita tranquilla in campagna vorrebbe mai provare: aprire le tende e trovare una nave cargo lunga 135 metri “parcheggiata” come niente fosse a pochi metri dalla finestra della camera da letto.

La protagonista dello spettacolo marittimo a domicilio si chiama NCL Salten, una portacontainer diretta a Orkanger, ma con il GPS evidentemente ispirato a un’app di guida turistica. Per cause ancora ignote, la nave ha perso il controllo ed è finita dritta dritta sul fondale roccioso del Trondheimsfjord, a due passi dal salotto del signor Helberg. Per fortuna, nessuno si è fatto male, né tra i 16 membri dell’equipaggio né tra gli increduli abitanti della casa.

“C’è qualcosa alla finestra, cara…”

“Ho dovuto piegare il collo per vederne la cima”, ha dichiarato un allibito Helberg all’emittente TV2, aggiungendo che la scena era talmente assurda da sembrare uscita da un film hollywoodiano. Un altro vicino, il signor Jorgensen, ha raccontato di essersi accorto del cargo solo dopo che l’enorme massa metallica ha emesso un rombo poco compatibile con la quiete norvegese. Dopo diversi tentativi di suonare il campanello (della casa, non della nave), ha infine dovuto telefonare per svegliare il sonnolento Johan.

Intanto, le autorità si sono messe al lavoro per disincagliare l’ospite indesiderato, che non è nuovo a questi colpi di scena: nel 2023 la stessa nave aveva già messo in scena un siparietto simile a Hadsel. Fortunatamente, nessuna fuoriuscita di carburante è stata segnalata.