La chicca del giorno, Trump lancia la sua linea di profumi: “Una fragranza alla quale i tuoi nemici non possono resistere”

Il neopresidente Usa Donald Trump ha lanciato sul mercato la sua personale linea di profumi. La sua ultima trovata ha fin da subito suscitato numerose polemiche per la scelta promozionale del prodotto, provocatoria e per molti di cattivo gusto.

Trump e il profumo “provocatorio”

L’ultima idea di Trump, quella di lanciare la sua linea di profumi, è ancora una volta una provocazione che sta suscitando diverse polemiche negli Stati Uniti. Per la promozione del prodotto è stata infatti utilizzata una foto virale di Trump con Jill Biden, la moglie del Presidente. La pubblicità del profumo gioca sul fatto che la first lady appare sorridente nei confronti del tycoon, durante la cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre-Dame a Parigi.

Con questa foto, e quella più specifica dei profumi, appare anche uno slogan pubblicitario irriverente: “Una fragranza alla quale i tuoi nemici non possono resistere”.

In un video promozionale, Trump stesso afferma: “Rappresentano la vittoria. Vogliamo tutti vincere. Dobbiamo vincere come nazione, vogliamo vincere come famiglia. Non dimenticate di prenderne uno anche per i vostri cari. Vi ringrazieranno e avranno anche un buon profumo”.

“Fight, Fight, Fight”, il profumo di Trump

La linea di profumi di Donald Trump è dedicata sia agli uomini che alle donne. Sottolineando la sua vittoria alle elezioni, per il nome del prodotto è stato scelto quello più chiaro e significativo possibile, ovvero “Fight, Fight, Fight“, con tanto di foto dello stesso Trump che mostra il pugno sulla confezione.

Ogni boccetta di profumo costa circa 190 dollari ma è possibile comprarli tramite bundle natalizio, sia quello da uomo che quello da donna a 290 dollari. “Sono ottimi regali di Natale per la famiglia”, ci ha tenuto a sottolineare il neopresidente. Nonostante le polemiche e un prezzo abbastanza significativo, il suo profumo è andato subito a ruba ed è già sold out.

Questo tipo di prodotto si aggiunge a una già ampia gamma di articoli lanciati da Trump negli ultimi mesi. Qualcuno si ricorda delle sue sneakers dorate con la bandiera americana? Il popolo americano sicuramente sì, dato che sono finite sold out anche quelle. È MAGA mania.