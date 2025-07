Per anni, Mihaela Radulescu ha vissuto ogni impresa di Felix Baumgartner con il cuore sospeso. Lo guardava salire in cielo, con lo sguardo rivolto all’alto e l’animo in attesa di un semplice messaggio: “Sono atterrato”. Quel messaggio, che per anni aveva segnato la fine delle sue spettacolari imprese, questa volta non è mai arrivato. Baumgartner, 56 anni, celebre in tutto il mondo per i suoi salti nel vuoto e le sue acrobazie estreme, ha perso la vita in un tragico incidente a Porto Sant’Elpidio.

L’incidente e il messaggio straziante di Mihaela

Mercoledì scorso, l’atleta austriaco stava sorvolando la costa marchigiana con il suo parapendio a motore. Pochi istanti dopo il decollo, il mezzo si è schiantato al suolo nei pressi di un hotel, uccidendolo sul colpo. Mihaela, sua compagna di vita e testimone silenziosa delle sue sfide, aveva filmato proprio quei primi istanti di volo. Il video, ora carico di dolore e simbolismo, è stato condiviso dalla donna con parole toccanti: “Qui Felix decolla per il suo ultimo volo”.