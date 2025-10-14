Durante il convegno “La storia stravolta e il futuro da costruire”, promosso dall’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) e dal Cnel e ospitato dal presidente Renato Brunetta, Incoronata Boccia, direttrice dell’ufficio stampa della Rai, ha detto che “non esiste una sola prova che l’esercito israeliano abbia mitragliato civili inermi”. Ha aggiunto: “Ci sarebbe da vergare un j’accuse tombale non solo sul suicidio dell’Occidente o di parte dell’Europa, ma sul suicidio del giornalismo. Io proporrei che oggi, da questa tavola rotonda, possa emergere una candidatura per Hamas. La vogliamo candidare all’Oscar per la miglior regia a cui noi giornalisti ci siamo piegati senza alcuno spirito critico?” Boccia ha inoltre definito “ideologico” l’uso della parola “genocidio”.

Il convegno è lo stesso a cui aveva partecipato la ministra Eugenia Maria Roccella, che aveva detto che “le gite ad Auschwitz servivano a dirci che l’antisemitismo riguardava un tempo collocato in una precisa area: il fascismo”.

Le dichiarazioni di Boccia hanno provocato reazioni immediate: il Partito Democratico ha chiesto “un chiarimento immediato e una presa di distanza netta”, mentre il Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni della giornalista. La senatrice Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai, ha dichiarato: “Se la Rai non prenderà le distanze in modo chiaro e immediato, quelle parole finiranno per rappresentare la posizione ufficiale dell’azienda”. Il senatore Peppe De Cristofaro di Alleanza Verdi e Sinistra ha aggiunto: “Negare le responsabilità dell’esercito israeliano non solo è grave, ma è una bugia bella e buona”.