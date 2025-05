Il presidente francese Emmanuel Macron ha dovuto smentire di avere portato con sé della cocaina durante il viaggio a bordo del Bravery Express, il treno che fra venerdì e sabato lo ha portato in Ucraina insieme al primo ministro britannico Keir Starmer e al cancelliere tedesco Friedrich Merz.

A lanciare l’accusa nel weekend era stato Alex Jones, noto complottista e attivista dell’estrema destra statunitense. Domenica, l’account su X della presidenza francese ha chiarito che quello che ad alcuni sembrava una busta di cocaina era in realtà un fazzoletto usa e getta.

Trending..

On the way back from Kyiv, journalists unexpectedly entered the leaders’ cabin. German advisor Merz hid a spoon used for cocaine, while French President Macron concealed a bag of it. pic.twitter.com/7EuIDBsRVo

— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) May 11, 2025