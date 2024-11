La first lady brasiliana insulta Elon Musk, polemiche sui social

Durante un dibattito sul tema della lotta alla disinformazione, la first lady brasiliana Rosangela da Silva, moglie del presidente Lula, ha insultato pubblicamente il miliardario Elon Musk. La vicenda ha suscitato le immediate reazioni social, con Musk che le ha risposto direttamente su X.

L’insulto della first lady brasiliana

Intervenendo in un dibattito nel corso del G20 Social, la first lady brasiliana Rosangela da Silva si è lasciata andare a un insulto rivolto direttamente a Elon Musk. Il CEO di Tesla e di SpaceX è stato di recente nominato a capo del Doge, il nuovo dipartimento all’interno della futura amministrazione Trump.

La moglie di Lula, intervenuta per parlare della difficoltà nell’approvare leggi per le piattaforme social, durante il suo discorso si è presa una breve pausa e poi ha detto: “F… You, Elon Musk!”.

Reazioni e commenti

Il breve video di questo insulto è subito diventato virale sui social, scatenando diverse reazioni e perfino un’immediata risposta da parte dello stesso Musk. Su X il miliardario ha scritto: “Perderete le prossime elezioni”. Musk ha poi condito il suo commento di risposta con le emoji che ridono.

Questa vicenda ha innervosito alcuni diplomatici brasiliani, soprattutto quelli del Ministero degli Esteri. Si teme, infatti, che questa mossa da parte della first lady possa minare i rapporti di diplomazia con la nuova amministrazione di Donald Trump. I rappresentanti dell’opposizione brasiliana, invece, hanno denunciato pubblicamente questo insulto.

Dopo la risposta di Musk, sui social sono arrivati diversi commenti. Alcuni di questi hanno riportato alla memoria la battaglia di quest’anno tra il miliardario della tecnologia e la Corte Suprema del Brasile in merito alla libertà di parola sulla piattaforma X.

Tra le diverse reazioni social è arrivata anche quella di Jair Bolsonaro, ex presidente di destra e alleato di Trump e Musk, che ha immediatamente commentato la risposta del miliardario su Instagram, dichiarando: “Abbiamo un problema diplomatico in più”.