“Ho messo d’accordo Albania e Azerbaigian, ponendo fine a una guerra che andava avanti da molti anni”, ha dichiarato il presidente Donald Trump incappando nell’ennesima gaffe. Commettendo un errore geografico piuttosto evidente e grossolano, Trump, durante una conferenza stampa a Londra con il premier britannico Keir Starmer, ha confuso l’Albania con l’Armenia, mentre parlava dei risultati ottenuti nel suo secondo mandato presidenziale.

La gaffe di Trump

Il presidente Usa, affermando che la Casa Bianca è stata fondamentale per porre fine a un conflitto che sarebbe durato anni tra Azerbaigian e Albania, ha rivendicato il suo ruolo di mediatore internazionale, confondendo però l’Albania con l’Armenia, il Paese con cui in realtà l’Azerbaigian ha avuto il conflitto.

Si tratta di un lapsus ricorrente per Trump, il terzo in poche settimane: durante una recente intervista a Fox and Friends, il presidente aveva commesso lo stesso errore. Durante la conferenza, Trump ha avuto anche diverse difficoltà nel pronunciare il nome “Azerbaigian”, che alla fine, storpiandolo, ha ribattezzato “Aberbayjan”.