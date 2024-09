La pizza svedese con prosciutto affumicato, ananas e banana. Volete provare?

Tempo fa avete storto il naso tempo quando uscì la pizza all’ananas? Allora figuriamoci cosa farete ora: forse non lo sapete, ma in Svezia va di moda, e non poco, la pizza con ananas e banana. Tutto vero. Qualche informazione sparsa. La swedish pizza, così la chiamano da quelle parti, non si sa bene da dove sia venuta fuori. Ma per qualche misteriosa ragione, laggiù, nel freddo svedese, in molti trovano la pizza condita con curry, prosciutto affumicato, ananas e banana davvero gustosa. Tanto che ormai la Swedish pizza è una delle più popolari e amate in Svezia. “Ho mangiato la pizza al curry con banana un paio di volte in Svezia ed è davvero buona. Stranamente, è molto meglio di quanto ci si aspetterebbe!” ha detto Andrew Campbell, un giocatore di e-sport americano che ha provato la pizza con la banana. Volete provare?