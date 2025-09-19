Pif lancia una provocazione sui social chiedendo che venga bombardata la Sicilia per combattere la mafia. La provocazione è stata pubblicata dall’attore e regista sui social: qui, in maniera provocatoria, paragona ciò che sta succedendo a Gaza alla necessità di combattere la mafia in Italia. Nel suo piano surreale, Pif si scaglia anche contro la premier Meloni e i ministri Tajani e Salvini.

Queste le parole di Pif: “Ragazzi ho avuto un’idea geniale, bombardiamo la Sicilia. Ci sono circa 5mila mafiosi in Sicilia, diciamo altri mille non mafiosi, ma collusi, 10mila tra mafiosi e collusi, su 5 milioni e mezzo di siciliani, sappiamo che lì c’è un mafioso? Lo bombardiamo, qualche siciliano non mafioso morirà, ma l’importante è non arrivare a 60mila morti, perché solo a 60mila morti il presidente del consiglio Giorgia Meloni dice la frase ‘è una reazione sproporzionata’, non a un bambino morto, non a cinque bambini morti, non a cento, non a cinquemila, diecimila, a circa 20mila bambini morti e 40mila adulti arriverà la frase ‘reazione sproporzionata’”.

Oltre alla premier, Pif cita il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “È l’uomo delle frasi da circostanza se c’è un tamponamento o si sgancia la bomba nucleare lui dice, parole dure ‘È una cosa grave, gli italiani non sono d’accordo'”.

Poi tocca anche a Salvini: “Non ti mettere a far male anche il ministro degli esteri, è oltre il tuo talento di far male le cose. Tra l’altro se la Flottilla avesse deciso di essere trenilla e avesse deciso di portare aiuto alla Palestina in treno, sarebbe ancora tra Roma Termini e Tiburtina”.