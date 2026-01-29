Durante l’evento in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato i “Trump Accounts”, ovvero il bonus da mille dollari per i nuovi nati, il tycoon ha invitato sul palco anche la rapper Nicki Minaj. La cantante, vestita di bianco e sorridente, ha scambiato baci e abbracci con Trump: “Sono probabilmente la sua fan numero uno. L’odio che mi riservano mi motiva a sostenerlo ancora di più”, ha dichiarato Minaj sul palco all’Andrew W. Mellon Auditorium di Washington. Trump ha poi lodato la cantante: “Un’incredibile supporter. Nicky fa un sacco di soldi e investirà centinaia di migliaia di dollari nei Trump accounts”.