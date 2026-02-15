Nei giorni scorsi, a Monaco di Baviera, gli attivisti di Greenpeace hanno appeso un grande striscione, con la scritta “Break free from tyrants”, a una gru vicino a Marienplatz. La spettacolare protesta è andata in scena alla vigilia della 62ª Conferenza sulla sicurezza di Monaco, a distanza di poche ore dall’apertura ufficiale dell’evento con l’intervento del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Greenpeace ha annunciato nuove iniziative di protesta, mentre sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.