Alla periferia di Cutral Có, una remota cittadina nella steppa patagonica, è stata realizzata una statua gigantesca alta 26 metri che raffigura Lionel Messi in ginocchio con il trofeo della Coppa del Mondo tra le gambe e un braccio proteso verso il cielo. Questo imponente monumento, che omaggia la grandezza del fuoriclasse argentino, è stato realizzato con circa 70 tonnellate di acciaio, ferro e cemento. Nello specifico, la statua raffigura la reazione di Messi dopo la vittoria dell’Argentina ai Mondiali del 2022. In Argentina, però, è spuntato anche un altro omaggio al campione: a Berazategui, vicino a Buenos Aires, l’artista Leonel García ha realizzato un murale iperrealistico di Messi. Per l’occasione, diverse persone si sono presentate sul posto per aggiungere i propri nomi accanto al ritratto del fuoriclasse argentino.