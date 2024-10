La storia della studentessa che ha trovato uno scorpione in un pacco Shein VIDEO

Una studentessa è rimasta un po’ scioccata quando ha aperto un pacco di vestiti dell’azienda di fast fashion Shein e ha scoperto che all’interno, beh, c’era uno scorpione vivo. “Ho pensato che fosse un giocattolo”, racconta, “e poi si è mosso”. La studentessa, Sofia Alonso-Mossinger, dice che tutto è stato “piuttosto spaventoso”. Con l’aiuto dei suoi coinquilini, tutti iscritti all’Università di Bristol, lo scorpione alla fine è stato spostato in una vasca prima di essere affidato alle cure di un esperto.

Shein, con sede in Cina, afferma di aver condotto un’indagine interna e di aver confermato che “sono stati rispettati tutti i processi operativi standard”. Se questi sono i “processi operativi standard”.

“Ho aperto la cerniera della confezione esterna”, racconta la studentessa alla BBC, “e ho visto qualcosa muoversi. Allora ho pensato: che cos’è questo?” Dopo essersi resa conto che si trattava di uno scorpione, la ragazza, 18 anni, ha richiuso la borsa, che avrebbe dovuto contenere soltanto un paio di stivali e ha iniziato ad urlare.

“Sono sempre stata a mio agio con ragni e cose del genere”, continua, “ma è stato spaventoso stare nella mia stanza con uno scorpione a caso”.

Un coinquilino ha detto di aver sentito delle urla e di essere corso fuori, dove ha trovato Sofia che aveva “uno scorpione vivo in un sacchetto degli stivali”. Ha detto che “non erano esattamente entusiasti di avere uno scorpione in casa”.

“All’inizio, sarò onesto, ho detto che avremmo dovuto ucciderlo, ma poi tutti hanno fatto notare che non sarebbe stato giusto, quindi l’abbiamo raccolto e messo in un contenitore”.

Un altro coinquilino che studia zoologia, ha poi trasferito lo scorpione in un contenitore di plastica con delle pinze da cucina. “È stato un po’ snervante”, ha detto, poiché nessuno sapeva quanto fosse velenoso. I coinquilini hanno quindi dato allo scorpione dell’acqua su carta da cucina, che ha bevuto immediatamente, e poi hanno contattato alcuni esperti di animali.

Alla fine, il National Center for Reptile Welfare (NCRW) è riuscito a inviare qualcuno nel giro di un paio d’ore. Chris Newman dell’NCRW ha affermato che le segnalazioni di scorpioni clandestini sono sorprendentemente frequenti. “Lo scorpione è un Olivierus martensii , non ha un nome comune se non quello di scorpione cinese”, ha detto. Ha spiegato che la puntura sarebbe stata “significativa dal punto di vista medico… potenzialmente letale, ma un adulto medio avrebbe avuto soltanto una giornata davvero brutta”. Shein afferma di aver contattato la ragazza per risolvere il problema. In una nota si legge: “Dopo aver ricevuto il feedback, abbiamo immediatamente condotto un’indagine interna. I nostri team sul campo hanno verificato il processo di imballaggio della spedizione e hanno eseguito un’ispezione delle merci nel nostro magazzino, confermando che tutti i processi operativi standard sono stati rispettati”.