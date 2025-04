I primi istanti successivi al mortale attacco russo avvenuto a Sumy, la città settentrionale dell’Ucraina colpita da due missili balistici la domenica delle Palme, ripresi dalle body cam della Polizia locale. L’attacco ha provocato la morte di 34 persone, tra cui due bambini e il ferimento di altre 119 persone. Tra i feriti molte persone che stavano andando a messa.

“Solo un bastardo può fare una cosa simile” è stato il commento di prime parole di Volodymyr Zelensky, per denunciare il peggior attacco contro i civili in questo 2025. Uno schiaffo sonoro su tutti gli sforzi diplomatici in corso per arrivare almeno ad un cessate il fuoco temporaneo.

I russi, dal canto loro, hanno replicato alle accuse ucraine affermando che nell’attacco missilistico è stata presa di mira un una riunione di ufficiali ucraini, e che “60 militari” sono stati uccisi. Il ministero ha accusato Kiev di continuare ad “usare la popolazione ucraina come scudo umano, organizzando eventi con la partecipazione di personale militare nel centro di una città densamente popolata”.

Donald Trump ha invece commentato l’attacco russo dicendo che è stato “una cosa orribile”. Queste le parole del capo della Casa Bianca: “Penso che sia stato terribile. E mi è stato detto che hanno fatto un errore. Ma penso che sia una cosa orribile. Penso che l’intera guerra sia una cosa orribile”.