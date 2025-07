Unione Universitari di Venezia ha pubblicato su Instagram un video-denuncia in cui si vede una studentessa che viene cacciata dalla proprietaria di un appartamento prima rispetto a quanto concordato. La proprietaria ha motivato la sua decisione con frasi razziste: “Sei una terrona di m***a”, si sente dire ad un certo punto. “Viaggio da sola da 5 anni e sono stata in più di 12 paesi”, ha scritto la ragazza, “ho convissuto con persone di ogni età ma non mi è mai successo che mi si mancasse così di rispetto”.

La ragazza, in conclusione del video ad un certo punto ha commentato dicendo “questi sono i veneziani”. Probabilmente si è trattato di una reazione emotiva istantanea; fatto sta che in molti l’hanno accusata di aver fatto un brutto autogol.

Nel commento al video, Unione Universitari ha scritto: “Pochi giorni fa una ragazza è stata cacciata di casa dalla proprietaria che ha motivato la sua scelta con frasi intrise di razzismo e pregiudizi antimeridionalisti. Un episodio inaccettabile, non è solo un fatto personale ma il sintomo di un clima sempre più ostile nei confronti di chi studia, lavora, vive e contribuisce alla città, ma viene trattato come corpo estraneo solo per provenienza geografica. Venezia è una città universitaria e non può tollerare discriminazioni di questo tipo, né tra le calli né nelle stanze in affitto. Ci schieriamo al fianco della ragazza colpita e di tutte le persone che ogni giorno subiscono abusi e discriminazioni”.