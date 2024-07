La trentenne che mangia carta igienica da vent’anni: “È deliziosa, ha zero calorie e non ho pesantezza”

Si chiama Kinah, ha trent’anni, vive a Baltimora, nel Maryland, Stati Uniti, e da vent’anni mangia carta igienica. “Mangio carta igienica da più di vent’anni e spendo 2.500 euro all’anno per comprarla. È cancerogeno, ma non smetterò”, rivela la ragazza al programma “Io e le mie nuove ossessioni”. “La mangio subito da quando mi alzo alla mattina – spiega -, a volte, prima ancora di lavarmi i denti. Dal momento in cui mi alzo per tutto il giorno e tutti i giorni. È deliziosa, ha zero calorie e non ho pesantezza”.

La ragazza dice, giura e spergiura di mangiarne fino a 4 rotoli, al giorno, per un totale di circa 6 tonnellate negli ultimi vent’anni.

Le sue parole

“Qualcuno dirà – continua – che tutta la catta igienica è uguale e non fa differenza. Io preferisco quella a un velo e non quella a due veli. Quella a un velo è migliore perché non devi avere lo stress di sfogliarla. È come un panino senza crosta. Ha la sua croccantezza è come mangiare un buonissimo zucchero filato. Mi piace ‘marinare’ la carta igienica con il detersivo, ha un gusto più fresco e pulito”.

La donna, dopo aver parlato con una dottoressa che l’ha avvisata sui pericoli che sta correndo (come quello di sviluppare una forma di cancro), sembra proprio però che, almeno per ora, non vuole smetterla:

“Ho capito cosa mi ha detto su tutte le cose che possono causare il cancro e tutto il resto. Penso che questa è la mia vita e di nessun altro e se voglio mangiare carta igienica lo farò, non sono pronta a smettere”.