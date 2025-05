L’ex presidente dell’Uruguay José “Pepe” Mujica, a cui avevano diagnosticato un cancro all’esofago lo scorso anno, è scomparso all’età di 89 anni. Noto per una vita intera trascorsa lontana dal lusso e per il suo forte legame con la gente comune, Mujica è stato descritto spesso come “il presidente più povero del mondo”. Forte oppositore della corruzione, l’ex presidente era arrivato perfino a donare il 90% del suo assegno da presidente ad organizzazioni non governative in aiuto dei più disagiati. Mujica era molto apprezzato dal popolo uruguaiano, così a Montevideo, nel giorno dell’ultimo addio all’ex presidente, migliaia di persone si sono radunate lungo le strade della città per rendergli omaggio.

L’addio all’ex presidente José Mujica

La folla presente per le strade di Montevideo ha alternato lunghi applausi a momenti di sincera e silenziosa commozione al passaggio del feretro, trasferito dalla sede della presidenza, a Piazza dell’Indipendenza, fino al Palazzo Legislativo, la sede del parlamento dove la salma di Mujica verrà esposta per 24 ore e successivamente cremata.

Il corteo funebre ha attraversato le vie principali di Montevideo in un clima di profondo rispetto e grande partecipazione popolare. Per volere dell’attuale presidente Yamandú Orsi, la bara di Mujica è stata avvolta con la bandiera dell’Uruguay. Il feretro, fissato a un carro trainato dai cavalli, è stato accompagnato dallo stesso Orsi e da Lucia Topolansky, vedova dell’ex presidente.