L’adolescente che non mangia per tre giorni per costringere la madre a comprargli un iPhone

Un adolescente indiano è stato accusato di aver messo in piedi un vero e proprio ricatto emotivo dopo aver intrapreso uno sciopero della fame di tre giorni per convincere la sua povera madre a comprargli un iPhone. Ma andiamo con ordine.

Un breve video girato dal proprietario di un negozio di smartphone in India è diventato virale la scorsa settimana. Nel filmato si vede un adolescente che confessa di aver fatto un piccolo sciopero della fame per convincere la madre a comprargli un nuovo smartphone. La donna, che si guadagna da vivere vendendo fiori fuori da un tempio, è anche lei presente nel video, e la sua espressione facciale la dice lunga su quello che deve aver passato. Condiviso dal giornalista indiano Abhishek su X, il filmato è stato visualizzato oltre un milione di volte e ha scatenato un acceso dibattito. “Vendo fiori fuori da un tempio,” racconta la madre, “e gli ho dato i soldi per comprare il telefono perché non ha mangiato niente per tre giorni. Sono felice, ma voglio che ora lui guadagni qualcosa per potermi ridare i soldi”.

L’atteggiamento dell’adolescente nei confronti della madre ha attirato molte critiche online, con numerosi utenti dei social che lo hanno accusato di ricatto emotivo e di insensibilità nei confronti del genitore. “Questo video è triste,” ha scritto Abhishek. “La madre di questo ragazzo vende fiori fuori da un tempio. Lui ha insistito per comprare un iPhone e ha fatto uno sciopero della fame per 3 giorni. Alla fine, la madre si è arresa e gli ha comprato un iPhone con i suoi soldi guadagnati duramente. La sua espressione dice molto”.

This video is saddening. This boy’s mother sells flowers outside a temple. He insisted on buying an iPhone, and went on a hunger strike for 3 days. In the end, the mother gave up and bought him an iPhone with her hard-earned money. Her expression says a lot. 💔 pic.twitter.com/7eAhqcU3pD

— Abhishek (@AbhishekSay) August 18, 2024