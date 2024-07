Ladri in azione in un appartamento a Roma, i vicini filmano la scena VIDEO

Dalla loro finestra in piazza Bologna, a Roma, una coppia assiste a un furto in diretta. I ladri stanno cercando di entrare nell’appartamento al piano terra di fronte alla loro casa. Decidono di filmare l’intera scena, sperando che le immagini possano essere utili per identificare i malviventi in seguito. Mentre filmano, la coppia tenta di chiamare la polizia per segnalare l’intrusione in corso, ma purtroppo nessuno risponde alla loro chiamata d’emergenza.

Ladri in azione, i vicini filmano la scena

Preoccupati per la sicurezza dei vicini e frustrati dall’assenza di risposte da parte delle autorità, decidono di prendere un’altra iniziativa. Gridano ad alta voce: “Sta arrivando la polizia!” nella speranza di spaventare i ladri e costringerli ad andarsene. Tuttavia, nonostante le loro urla, i malviventi non sembrano affatto intimiditi e continuano nel loro tentativo di entrare nell’appartamento.

Il video dell’intero episodio, compreso il momento in cui la coppia cerca disperatamente di allontanare i ladri, è stato successivamente pubblicato sulla pagina Instagram di “Welcome to Favelas”. La pubblicazione del video ha attirato l’attenzione su questo episodio di criminalità urbana e sull’apparente inefficacia del sistema di emergenza in questa occasione. La storia ha suscitato diverse reazioni, mettendo in luce l’importanza di una risposta tempestiva da parte delle forze dell’ordine e la frustrazione dei cittadini di fronte a situazioni di pericolo.