Un business jet di dimensioni medie che stava decollando dall’aeroporto di Scottsdale in Arizona, si è scontrato con un altro jet che era in sosta in un’area privata. A seguito della collisione, almeno una persona ha perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite.

Il jet ha investito l’altro velivolo dopo essere uscito di pista a causa del cedimento del suo carrello, ha dichiarato una funzionaria dell’aeroporto.

L’aereo proveniva da Austin in Texas e a bordo c’erano quattro persone. Una si trovava invece a bordo dell’altro aereo, quello fermo a terra. Il capitano dei Vigili del fuoco ha dichiarato che due dei feriti sono stati trasportati in centri traumatologici. Un’altra persona è invece ricoverata in ospedale in condizioni stabili.