Nei giorni scorsi il lago Erie, situato al confine tra Canada e Stati Uniti, si è mostrato come un deserto innevato di ghiaccio. Le riprese di un drone hanno poi documentato la formazione di un’enorme crepa sulla superficie ghiacciata del lago. Domenica 8 febbraio, infatti, si è formata una crepa lunga oltre 130 chilometri causata dei forti venti che hanno interessato i Grandi Laghi venerdì 6 e sabato 7 febbraio. La frattura si è estesa da Port Burwell, in Ontario, fino a Cleveland, in Ohio, attraversando una vasta porzione del lago.