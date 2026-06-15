Dramma nello Stato di San Paolo, in Brasile, dove una ragazza di 21 anni ha perso la vita durante un’attività di bungee jumping. La vittima, Maria Eduarda Rodrigues Freitas, stava partecipando a un lancio dal Ponte do Esqueleto, nel comune di Limeira, insieme a un gruppo di operatori specializzati nello sport estremo.

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media locali, qualcosa sarebbe andato terribilmente storto nelle fasi precedenti al salto. Le corde di sicurezza che avrebbero dovuto proteggerla non sarebbero state agganciate correttamente, o addirittura sarebbero state dimenticate dagli addetti. La giovane si è quindi lanciata nel vuoto senza le necessarie protezioni, precipitando fatalmente da un’altezza di circa 40 metri. L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 13 giugno e ha immediatamente suscitato grande commozione nell’intera comunità locale.

Indagini e polemiche sulle misure di sicurezza

Sul luogo della tragedia sono intervenuti rapidamente i soccorritori del SAMU, il servizio di emergenza sanitaria brasiliano. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari, per la 21enne non c’era più nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Il corpo è stato successivamente trasferito all’Istituto Medico Legale per gli esami di rito.

Le autorità hanno avviato immediatamente gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. La Polizia Militare ha fermato sei persone coinvolte nell’organizzazione dell’attività sportiva per verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, il caso ha assunto anche una dimensione politica. Il Comune di Limeira ha annunciato l’intenzione di intraprendere un’azione legale contro il Governo federale, accusato di non aver adottato adeguate misure di controllo e sicurezza nell’area del ponte. Secondo il sindaco Murilo Félix, negli ultimi mesi sarebbero state inoltrate diverse segnalazioni alle autorità competenti senza che venissero effettuati gli interventi richiesti.