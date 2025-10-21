Alla Casa Bianca sono da poco iniziati i lavori per la costruzione della sala da ballo da 250 milioni di dollari, quella fortemente voluta dal presidente Donald Trump. Per questo tipo di lavoro, però, si è resa necessaria la demolizione di una parte dell’East Wing, la sede tradizionale delle attività della first lady. Il Washington Post aveva pubblicato alcune foto con le squadre di demolizione all’opera mentre con un escavatore sfondavano una parte dell’ala est. La realizzazione della ballroom “non interferirà con l’edificio attuale. Sarà vicino ma non lo toccherà, e renderà omaggio all’edificio esistente, di cui sono il più grande fan”, aveva dichiarato Trump durante la firma di un ordine esecutivo a luglio. Ora che i lavori sono iniziati, però, i fatti sembrano smentire le dichiarazioni del presidente.

Il video della demolizione

Lo scorso 15 ottobre, Trump ha organizzato una cena di gala per ringraziare miliardari e grandi aziende che hanno donato oltre 250 milioni di dollari destinati alla realizzazione della nuova sala da ballo. Stando a quanto riferito dai media statunitensi, tra gli ospiti c’erano i rappresentanti di aziende tecnologiche come Amazon, Apple, Meta, Google e Microsoft. Nel video, le scavatrici in funzione che hanno iniziato ad abbattere porzioni dell’area, senza che il progetto abbia ancora ottenuto l’approvazione dell’agenzia federale incaricata di autorizzare gli interventi. Non è chiaro, infatti, se i piani per la sala da ballo siano stati ufficialmente presentati. La Casa Bianca non ha ancora commentato.

Su Truth, Trump ha dichiarato: “Sono iniziati i lavori di costruzione della nuova, grande e splendida sala da ballo della Casa Bianca, nel complesso della Casa Bianca. Completamente separata dalla Casa Bianca, l’ala est è in fase di completa modernizzazione nell’ambito di questo progetto e sarà più bella che mai una volta completata! Per oltre 150 anni, ogni presidente ha sognato di avere una sala da ballo alla Casa Bianca per ospitare grandi feste, visite di Stato, etc. Sono onorato di essere il primo presidente a dare finalmente avvio a questo progetto tanto necessario, a costo zero per il contribuente americano! La sala da ballo della Casa Bianca è finanziata privatamente da molti generosi patrioti, grandi aziende americane e, soprattutto, dal sottoscritto. Questa sala da ballo sarà felicemente utilizzata per le generazioni a venire!”.