Il nordest dell’Australia è colpito da violente inondazioni che hanno causato diversi problemi soprattutto nel Queensland, dove le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi. All’allerta meteo si aggiunge anche l’allarme relativo al pericolo dei coccodrilli, spinti fuori dal loro habitat naturale a causa delle alluvioni.

Violente inondazioni, Australia in ginocchio

Ormai da diversi giorni l’Australia sta affrontando condizioni metereologiche estreme, causate da violente inondazioni che hanno colpito in particolare il nordest del Paese. Le pesanti criticità idrogeologiche continuano a interessare nello specifico il Queensland, dove i residenti sono stati costretti a evacuare, mentre migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. Si registrano moltissimi danni, quelli relativi alle abitazioni e alle infrastrutture, con diverse strade inagibili, alcuni ponti crollati e anche un’autostrada danneggiata.

Il premier dello Stato David Crisafulli ha avvertito che sono previste altre piogge di grande intensità e durata, mentre le autorità hanno emesso avvisi di emergenza per diverse aree nella città di Townsville, dove si registra la chiusura dell’aeroporto e del Townsville University Hospital. Lo scorso 2 febbraio, una donna nella città di Ingham ha perso la vita dopo che la barca dei servizi di emergenza statali su cui si trovava si è ribaltata.

L’allarme coccodrilli

Alla situazione di grande emergenza, che sta mettendo in ginocchio diversi territori australiani, si aggiungono anche le preoccupazioni che riguardano la presenza dei coccodrilli. Le autorità, infatti, hanno invitato la popolazione a non avvicinarsi ai corsi d’acqua, segnalando gli avvistamenti dei coccodrilli. “Aspettatevi coccodrilli in tutti i corsi d’acqua del Queensland settentrionale”, ha dichiarato David Crisafulli. L’esperto di coccodrilli John Lever ha sottolineato che i coccodrilli cercano rifugi più sicuri quando il livello dell’acqua sale. Questo li porta a finire in zone dove prima non erano mai stati avvistati, abbandonando il loro habitat naturale. Secondo quanto riferito dall’Ufficio Metereologico, le forti piogge dovrebbero continuare anche nelle prossime ore, con punte fino a 45 centimetri.